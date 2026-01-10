Над регионами России ночью сбили 59 украинских БПЛА

Над Черным морем уничтожили 11 беспилотников

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение ночи 59 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 59 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над акваторией Черного моря, 10 БПЛА - над территорией Краснодарского края, 8 БПЛА - над территорией Брянской области, 6 БПЛА - над территорией Липецкой области, 4 БПЛА - над территорией Калужской области, 4 БПЛА - над акваторией Азовского моря, 4 БПЛА - над территорией Республики Адыгея, 4 БПЛА - над территорией Республики Крым, 3 БПЛА - над территорией Московского региона, в том числе один, летевший на Москву, 2 БПЛА - над территорией Белгородской области, 1 БПЛА - над территорией Воронежской области, 1 БПЛА - над территорией Смоленской области и 1 БПЛА - над территорией Тульской области", - говорится в сообщении.