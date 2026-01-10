Пленный из ВСУ: командование отправило на фронт новобранца после инсульта

Виктор Рожков отметил, что был принудительно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования

ДОНЕЦК, 10 января. /ТАСС/. Украинское командование отправило на фронт новобранца после инсульта. Как рассказал ТАСС военнослужащий ВСУ Виктор Рожков, сдавшийся в плен российским военным на границе Днепропетровской и Запорожской областей, дважды пройденная медкомиссия показала, что он полностью здоров.

"У меня инсульт был до армии. Два раза медкомиссию проходил, сказали мне, что здоров. Никого не смутило, даже комбата", - сказал пленный.

Рожков - уроженец Днепропетровской области. У мужчины нарушение речи и опорно-двигательной функции.

По словам пленного, он был принудительно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата).