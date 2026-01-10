Пленный из ВСУ: погибших записывают в пропавших, чтобы не платить компенсации

Александр Шакура отметил, что просидел на передовой почти пять месяцев без ротации

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Офицеры в ВСУ записывают погибших украинских военных в без вести пропавшие, чтобы не выплачивать их родным компенсацию, рассказал пленный украинский военный Александр Шакура.

"Посадки забиты трупами. Наши не забирают их. Я был на ППД (пункт постоянной дислокации - прим. ТАСС), я видел и слышал. Говорили, пропал без вести. Там им лучше сказать, что пропал без вести. За убитого платят, надо выплатить, 15 миллионов [гривен]. Так им лучше без вести пропавший, и платить никому ничего не надо. Никто никому ничего не платит", - рассказал военнопленный.

Он добавил, что просидел на передовой почти пять месяцев без ротации, пока не подошли российские военные и не пригрозили закинуть в блиндаж противотанковую мину, если украинские военные не сдадутся. Шакура и его сослуживец вышли, российские военные поделились с ними водой и едой.