Силы ПВО за два часа сбили восемь украинских БПЛА над регионами России
Редакция сайта ТАСС
06:29
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за два часа восемь украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"С 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в Минобороны.
Силы ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Республики Крым, три - над Костромской областью и один БПЛА - над территорией Республики Адыгея.