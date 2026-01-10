Силы ПВО за два часа сбили восемь украинских БПЛА над регионами России

Беспилотники уничтожили в период с 07:00 до 09:00 мск

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за два часа восемь украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"С 07:00 до 09:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в Минобороны.

Силы ПВО сбили четыре БПЛА над территорией Республики Крым, три - над Костромской областью и один БПЛА - над территорией Республики Адыгея.