ВС РФ поразили объекты энергоинфраструктуры ВСУ
Редакция сайта ТАСС
09:08
обновлено 09:13
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские военные за сутки нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу ВПК Украины, хранилищам горючего. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиациея, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины, хранилищам горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах.