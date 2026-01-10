Средства ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и 70 беспилотников ВСУ
09:08
обновлено 09:14
МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Средства ПВО России сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 70 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В министерстве заявили, что средствами противовоздушной обороны была сбита управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также сбиты 70 БПЛА самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 108 276 беспилотных летательных аппаратов, 283 вертолета, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 042 танка и других боевых бронированных машин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 484 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 345 единиц специальной военной автомобильной техники.