Средства ПВО сбили управляемую ракету "Нептун" и 70 беспилотников ВСУ

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов и 283 вертолета, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Средства ПВО России сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун" и 70 БПЛА ВСУ самолетного типа за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В министерстве заявили, что средствами противовоздушной обороны была сбита управляемая ракета большой дальности "Нептун", а также сбиты 70 БПЛА самолетного типа.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 108 276 беспилотных летательных аппаратов, 283 вертолета, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 042 танка и других боевых бронированных машин, 1 637 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 484 орудия полевой артиллерии и минометов, 51 345 единиц специальной военной автомобильной техники.