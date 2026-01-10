ВСУ за сутки потеряли около 1 090 военных на всех участках СВО

В зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили более 130 военнослужащих и 3 автомобиля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Суточные потери ВСУ на всех участках спецоперации составили около 1 090 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В зоне ответственности группировки войск "Север" потери ВСУ составили более 130 военнослужащих и 3 автомобиля. В зоне ответственности Западной группировки ВС РФ украинские военные потеряли до 190 военнослужащих, бронированную машину, артиллерийское орудие и 12 автомобилей. В зоне ответственности Южной группировки войск - свыше 190 военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четыре артиллерийских орудий.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки "Центр" за сутки составили до 410 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 8 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. В зоне ответственности Восточной группировки войск ВСУ потеряли более 135 военных, 5 боевых бронированные машин, 9 автомобилей и орудие, в зоне ответственности группировки "Днепр" - до 35 военнослужащих, полевое орудие и 4 автомобиля.