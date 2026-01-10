ВМФ создал авиадесантируемый подводный беспилотник для спасения подводников

Один такой аппарат способен эвакуировать порядка шести членов экипажа аварийной подводной лодки

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Сотрудники Военного учебно-научного центра Военно-морского флота «Военно-морская академия им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова» разработали десантируемый автономный необитаемый подводный аппарат для спасения экипажа из аварийной подводной лодки. С соответствующим патентом ознакомился корреспондент ТАСС.

«Конструкция автономного необитаемого подводного аппарата для спасения подводников (АНПА СП) должна обеспечивать возможность его десантирования в район аварии подводной лодки из самолета типа Ил-76. После приводнения с помощью технических средств АНПА СП должен быть способен осуществлять поиск аварийной подводной лодки, стыковку с ней, принять в спасательный отсек подводников, отстыковаться от подводной лодки и всплыть на поверхность, где массогабаритные размеры АНПА СП должны позволить эвакуировать его с использованием штатных воздушных судов морской авиации», - говорится в описании к патенту.

Там уточняется, что один подобный аппарат способен эвакуировать порядка шести членов экипажа аварийной подводной лодки.

Согласно документу, в конструкцию изделия входит программно-аппаратный комплекс с функцией построения 3D-модели дна и необходимая для работы аппарата оборудование, выдерживающее избыточное давление.

Авторы патента отмечают, что преимуществами предлагаемого изобретения являются возможность управлять АНПА СП оператором, находящимся удаленно, а также возможность спасания экипажа, находящегося под повышенным давлением в аварийной подводной лодке.

«Использование изобретения позволит повысить вероятность спасения подводников из аварийной подводной лодки, существенно сократив время их эвакуации», - подчеркивается в описании к патенту.