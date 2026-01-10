Над регионами России сбили 33 украинских БПЛА за семь часов

Беспилотники нейтрализовали в период с 09:00 до 16:00 мск

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских БПЛА над регионами РФ за семь часов. Об этом сообщили в Минобороны России.

"С 09:00 до 16:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - сказали в военном ведомстве.

Силы ПВО сбили 10 беспилотников над территорией Ростовской области, семь - над акваторией Каспийского моря, по четыре над Волгоградской и Астраханской областями, по три над территорией Республики Калмыкия и Краснодарским краем и два над территорией Белгородской области.