Над регионами РФ за четыре часа сбили 10 БПЛА

Из них три беспилотника уничтожили над Белгородской областью

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили за четыре часа 10 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"10 января 2026 года в период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: три - над территорией Белгородской области, два - над территорией Курской области, два - над территорией Воронежской области, один - над территорией Ростовской области, один - над территорией Брянской области и один - над территорией Республики Дагестан", - сказали там.