Над регионами РФ за три часа уничтожили 33 украинских БПЛА

Из них 17 беспилотников сбили над Воронежской областью

© Александр Река/ ТАСС, архив

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Российские средства ПВО за 3 часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 33 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

"10 января в период с 20:00 до 23:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Воронежской области, 8 БПЛА - над территорией Курской области, 5 БПЛА - над территорией Брянской области, 3 БПЛА - над территорией Белгородской области", - сказали там.