Боец Борискин сбил более 10 дронов, несмотря на ранение

Как рассказали в Минобороны, ефрейтор оказал себе медпомощь и от эвакуации отказался

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Ефрейтор Данила Борискин, находясь на посту воздушного наблюдения, сбил более 10 FPV-дронов, несмотря на ранение, полученное в начале боя, сообщили в Минобороны РФ.

Во время очередного дежурства, обеспечивая прикрытие выдвигающимся штурмовым группам, Борискин получил сигнал о приближении вражеского дрона. Он первым же выстрелом уничтожил дрон противника. Однако следом прилетел второй вражеский беспилотник, который обошел ефрейтора с противоположной стороны, сдетонировал вблизи, вследствие чего Борискин получил осколочное ранение.

"Гвардии ефрейтор Борискин оказал себе первую помощь и вернулся нести службу на посту воздушного наблюдения, отказавшись от эвакуации. За время несения дежурства гвардии ефрейтором Данилой Борискиным было уничтожено свыше 10 беспилотных летательных аппаратов противника", - говорится в сообщении.

Также в Минобороны рассказали о заместителе командира разведгруппы прапорщике Евгении Егорове.

"В ходе боевой работы личный состав группы беспилотных летательных аппаратов обнаружил расчет автоматического гранатомета на станке противника. Совершив несколько сбросов, расчет уничтожил четырех боевиков ВСУ. При смене позиций противник применил по расчету ударные дроны. Прапорщик Егоров огнем из стрелкового оружия лично уничтожил два БПЛА противника", - отметили в ведомстве.