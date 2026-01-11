ВС РФ поразили три бронированные машины ВСУ в районе Красноармейска

Также противник потерял танк и три пикапа, отметили в Минобороны

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" поразили украинский танк, три боевых бронированных машины и три пикапа в районе Красноармейска в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боевой работы расчеты войск беспилотных систем в составе 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 68-го гвардейского армейского корпуса группировки войск "Центр" уничтожили бронированную и автомобильную технику формирований ВСУ на красноармейском направлении", - сообщили в Минобороны.

На ролике, опубликованном министерством, видно поражение трех движущихся пикапов, танка, трех бронемашин и пяти солдат противника. Кроме того, артиллеристы 114-й мотострелковой бригады группировки "Центр" с двух выстрелов уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ на красноармейском направлении.

В интересах группировки отработало и звено вертолетов. Так, Ми-28нм уничтожил живую силу и бронированную технику ВСУ. Удар наносился авиационными ракетами по разведанным и подтвержденным целям.

На константиновском в ДНР артиллеристы 238-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск уничтожили пункт временной дислокации ВСУ.

В ходе воздушной разведки в жилой застройке на окраине Константиновки операторами было выявлено скопление подразделений ВСУ. Координаты цели передали на пункт управления огнем артиллерии, после чего на позиции выдвинулся расчет РСЗО "Град" 238-й гвардейской артиллерийской бригады. В результате огневого поражения пункт временной дислокации противника уничтожен вместе с военнослужащими ВСУ. Потери противника составили до 10 военнослужащих убитыми и ранеными и пикап.