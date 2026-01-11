Боец Буратино: ВСУ применяют дроны на оптоволокне несистемно и ограниченно

В основном украинские военные по-прежнему делают ставку на радиоуправляемые дроны, отметил оператор FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ВСУ используют оптоволоконные дроны эпизодически и в ограниченном объеме. Об этом сообщил ТАСС оператор FPV-дрона "Князь Вандал Новгородский" (КВН) с позывным Буратино.

"Оптоволоконные дроны у противника встречаются практически на всех направлениях, и мы стали замечать их чаще. Но по количеству и системности применения они заметно уступают. В основном ВСУ по-прежнему делают ставку на радиоуправляемые дроны. Оптоволокно у них используется эпизодически и в ограниченном объеме. По моему опыту, в этом направлении они серьезно отстают. Полноценных, надежных оптоволоконных решений, сопоставимых с теми, что применяются у нас, у них пока нет", - сказал оператор.

"По моему опыту, на данный момент противник так и не нашел эффективного способа противодействия нашим оптоволоконным дронам, несмотря на то что они применяются уже больше года", - отметил он.

Оператор КВН также заметил, что ВСУ как-то пытаются выстраивать многоуровневую защиту против российских дронов с оптоволоконным управлением - сооружает капониры, закрытые позиции, укрытия для артиллерийских орудий, усиленные огневые точки. Часто такие объекты дополнительно охраняются солдатами с применением стрелкового оружия. "На практике это приводит к обратному эффекту - к потерям личного состава и в итоге к поражению самой точки, которую противник пытается защитить. Оптоволоконный дрон позволяет точно работать по таким позициям, независимо от их уровня прикрытия", - заключил оператор.