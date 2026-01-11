Пленный из ВСУ предположил, когда мог бы закончиться конфликт на Украине

Депутатам Верховной рады стоило побыть час на позиции в Покровске, и тогда бы кризис завершился в течение суток, подчеркнул Сергей Лях

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Военнослужащий ВСУ Сергей Лях, взятый в плен российскими военными в Красноармейске, считает, что украинский конфликт мог бы быстро завершиться, если бы представители украинского руководства лично побывали на передовой и почувствовали на себе всю безнадежность положения ВСУ. Об этом он сообщил в видео, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"Я думаю, депутатам Верховной рады стоило бы побыть хотя бы час на моей позиции в Покровске (украинское название Красноармейска - прим. ТАСС). Я думаю, война бы скоро закончилась. В течение суток даже", - заявил пленный.

Лях рассказал, что после мобилизации во время прохождения базовой общевойсковой подготовки он решил воспользоваться случаем отсрочить свою отправку на фронт и прошел отбор на сержантские курсы. Через три года службы его прикомандировали к 68-й егерской бригаде ВСУ, однако на деле он попал в штурмовики 425-го полка "Скала" и был направлен в район Красноармейска, где его подразделение оказалось в окружении.

"Два месяца я просидел в доме в закрепе. Эти два месяца - это полный ужас: постоянно скиды, сбросы. Я фактически сразу понял, что мы в окружении. Помощи нет, продуктов мало. И вообще, страшно там. <…> Только вычислили, что ты в здании - от здания камня на камне не остается", - рассказал Лях.

После того, как его укрытие было полностью разрушено, Лях и его сослуживцы перебегали из подвала в подвал, прячась от обстрелов. При появлении российских военнослужащих они сразу решили сдаться в плен.