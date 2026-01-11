ВСУ потеряли два ПУ БПЛА и робототехнический комплекс под Константиновкой

На константиновском направлении разведчики обнаружили и передали координаты двух ПУ БПЛА противника расчетам 152-мм гаубицы "Мста-Б", рассказали в Минобороны

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Военнослужащие 6-й мотострелковой дивизии в составе группировки войск "Южная" уничтожили два пункта управления (ПУ) беспилотной авиацией и роботизированную платформу украинских подразделений на константиновском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Артиллеристы совместно с операторами беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили два ПУ БПЛА с живой силой и НРТК (наземный робототехнический комплекс - прим. ТАСС) противника", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ходе боевых действий на константиновском направлении разведчики 6-й мотострелковой дивизии группировки обнаружили и передали координаты двух ПУ БПЛА противника расчетам 152-мм гаубицы "Мста-Б". Точным огнем артиллеристы уничтожили цели. Операторы беспилотных систем также обнаружили и уничтожили НРТК противника.