ВСУ вывели силы штурмового полка из Святопетровки в Запорожской области

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский пояснил, что причиной стала оперативная обстановка и большие потери полка на этом участке фронта

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. ВСУ вывели подразделения 425-го отдельного штурмового полка из населенного пункта Святопетровка Запорожской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Противник вывел силы 425-го штурмового полка из Святопетровки", - сказал Кимаковский.

Он пояснил, что причиной вывода стала оперативная обстановка и большие потери полка на этом участке фронта.