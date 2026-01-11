ВСУ вывели силы штурмового полка из Святопетровки в Запорожской области
ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. ВСУ вывели подразделения 425-го отдельного штурмового полка из населенного пункта Святопетровка Запорожской области, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Противник вывел силы 425-го штурмового полка из Святопетровки", - сказал Кимаковский.
Он пояснил, что причиной вывода стала оперативная обстановка и большие потери полка на этом участке фронта.