Средства ПВО России сбили за сутки 130 беспилотников ВСУ самолетного типа

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Средства ПВО России за сутки сбили 130 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 108 406 беспилотных летательных аппаратов, 645 зенитных ракетных комплексов, 27 057 танков и других боевых бронированных машин, 1 638 боевых машин реактивных систем залпового огня, 32 498 орудий полевой артиллерии и минометов, 51 456 единиц специальной военной автомобильной техники.