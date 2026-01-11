ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

ВС РФ отразили на купянском направлении две атаки формирований ВСУ

Уничтожено до 15 украинских боевиков
Редакция сайта ТАСС
09:30
обновлено 09:37
© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки "Запад" на купянском направлении отразили две атаки формирований ВСУ, уничтожено до 15 украинских боевиков. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На купянском направлении отражены 2 атаки формирований 92-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Благодатовка и Купянск-Узловой Харьковской области. Уничтожено до 15 украинских боевиков", - сказали там. 

УкраинаРоссияВоенная операция на Украине