"Купол Донбасса" за неделю предотвратил в ДНР 252 атаки беспилотников ВСУ

Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 213 БПЛА, над Горловкой еще 39

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. Система радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Купол Донбасса" за неделю отразила в Донецкой Народной Республике 252 атаки украинских беспилотников, сообщили в региональном УФСБ России.

"Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращены 252 террористические атаки со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 213 беспилотников, над Горловкой - 39. Противник продолжает попытки атаковать энергетическую инфраструктуру республики ударными беспилотниками", - говорится в сообщении.

В частности, в Куйбышевском районе Донецка вблизи распределительной электростанции были перехвачены два беспилотника FP-1, вооруженных осколочно-фугасными боеголовками ОФБ-60-ЯУ. Вблизи трансформаторной подстанции в Горняцком районе Макеевки подавлены три ударных дрона FP-1 с осколочно-фугасными боеприпасами. Около энергоузла в Харцызске перехвачен беспилотник самолетного типа FP-1, который нес на борту заряд ОФБЧ-60-ЯУ с дополнительными поражающими элементами.

"Система РЭБ "Купол Донбасса", управляемая военнослужащими регионального управления ФСБ России, перехватила вражеские дроны, после чего взрывотехники успешно обезвредили подавленные беспилотники и уничтожили боевые заряды без ущерба для мирного населения и инфраструктуры", - добавили в управлении.