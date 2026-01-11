В ДНР рассказали, что ВСУ уничтожили часть одного из собственных полков

Украинские военные приняли своих солдат за российских бойцов, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский

ДОНЕЦК, 11 января. /ТАСС/. ВСУ по ошибке уничтожили часть сил 425-го отдельного штурмового полка, выведенного из населенного пункта Святопетровка Запорожской области. Как сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинские военные приняли солдат полка за российских военнослужащих.

"После того, как противник вывел силы 425-го штурмового полка из Святопетровки, часть его сил была по ошибке уничтожена украинскими союзными силами, которые приняли их за российских бойцов", - сказал Кимаковский.

Ранее Кимаковский сообщил ТАСС, что ВСУ вывели подразделения 425-го отдельного штурмового полка из населенного пункта Святопетровка Запорожской области.