ТАСС: боец РФ миной добил пытавшихся проникнуть в Гуляйполе диверсантов ВСУ

В силовых структурах уточнили, что он жив и здоров, а также назвали его настоящим героем

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ пыталась проникнуть на окраины Гуляйполя, бойцы "Востока" уничтожили их, добив миной ТМ. Видео есть в распоряжении ТАСС.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

На восточной окраине Гуляйполя была вскрыта ДРГ из состава 225-го отдельного штурмового полка ВСУ в составе четырех боевиков, рассказали в силовых структурах.

"ВСУ пытаются для демонстрации своего присутствия использовать неблагоприятные погодные условия. Тем не менее, воины 57-й бригады 5-й армии группировки войск "Восток" с позывными Кузнечик, Стар, Джав, Габ, Близнец и Сафон решительными действиями блокировали противника, связав его стрелковым боем, а затем добили ТМ-кой, закинутой внутрь", - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что "закидывавший мину Кузнечик жив-здоров - настоящий герой".