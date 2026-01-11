Командир Север: истребитель F-16 ВСУ сбили из С-300 двумя ракетами

Командующий зенитно-ракетным дивизионом назвал этот самолет самой интересной целью

Редакция сайта ТАСС

© Dan Kitwood/ Getty Images, архив

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 ВС РФ уничтожил истребитель F-16 ВСУ, применив по цели две ракеты. Об этом рассказал командующий зенитно-ракетным дивизионом с позывным Север в эксклюзивном материале "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Самая интересная [аэродинамическая цель, которую удалось поразить] - это F-16. <…> Не с первого выстрела, двумя ракетами по нему работали. То есть первой мы посекли его, второй уже добивали", - рассказал военнослужащий.

Он добавил, что боевой работе предшествовала длительная подготовка. "Это самая интересная для нас цель. С командиром бригады продумывали эту операцию очень долго. <…> Ловили, выжидали", - сказал Север. Он указал, что его расчет, получивший современный комплекс С-300 в декабре 2024 года, сбил колоссальное количество различных целей, включая беспилотники, ракеты ATACMS, реактивные снаряды HIMARS и управляемые авиационные бомбы.

Командир зенитно-ракетной бригады полковник Алексей Жирков подчеркнул превосходство российских систем ПВО перед западными аналогами. "У них [система ПВО] Patriot - это очень старая разработка, которая просто навязана всем странам НАТО. Наши комплексы имеют тактико-технические характеристики намного выше. И наши комплексы, в отличие от Patriot, уже опробованы войной. Разработчики делают наши комплексы с тем условием, что в дальнейшем будут изменяться средства воздушного нападения", - пояснил офицер.

По его словам, комплекс С-300В4, которым оснащена бригада, надежно прикрывает войска и населенные пункты, эффективно уничтожая как аэродинамические цели (самолеты), так и высокоточное оружие. Жирков также отметил, что российских военнослужащих готовят для борьбы именно с техникой НАТО.

13 апреля 2025 года Минобороны РФ впервые заявило, что российские средства противовоздушной обороны сбили самолет F-16 Воздушных сил Украины.