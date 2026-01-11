ТАСС: ГУР при Буданове занималось видеороликами вместо разведки

Как уточнили в российских силовых структурах, всей необходимой развединформацией с Украиной делилось ЦРУ и другие западные спецслужбы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Главное управление разведки Минобороны Украины, когда его возглавлял Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), занималось духоподъемными видеороликами в интернете вместо профильной работы. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Ведомство Буданова решало задачи, не свойственные стратегической разведке. Проще говоря, вместо того, чтобы заниматься получением, обработкой и донесением необходимой информации в мозг руководства страны, ГУР снимало "переможные" ролики, нацеленные на поднятие боевого духа. В этом, наверное, есть какая-то логика, ведь всей необходимой развединформацией с Украиной делилось ЦРУ и другие спецслужбы Запада", - сказал собеседник агентства.

В качестве подтверждения слов собеседник агентства напомнил, что в феврале 2025 года генерал-лейтенант ВСУ Сергей Наев сообщал "Украинской правде", что украинская разведка не смогла заранее получить информацию о старте СВО.

"При этом офицеры ГУР заявляют, что неоднократно докладывали Буданову, но дальше их донесения дело не пошло. Но, как мы знаем, на Украине пиар всегда ценился выше реальных дел и, как результат, мы видим главного режиссера украинских "медиа-перемог" в кресле руководителя офиса Зеленского", - добавили в силовых структурах.

Киев регулярно использует интернет для "медиапобед" и часто проводит акции по установке флагов в населенных пунктах, которые на самом деле не подконтрольны ВСУ. К примеру, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ для обозначения якобы присутствия в Купянске Харьковской области предприняли безуспешную попытку установки с помощью БПЛА флага на здании горадминистрации. В декабре 2025 года, как сообщали силовики, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ВСУ выложил в соцсети сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где вместо российского триколора в Красноармейске военнослужащие в руках держали флаг Украины.

Буданов был в начале января снят Владимиром Зеленским с должности руководителя ГУР МО и назначен главой его офиса. На место Буданова в ГУР назначен бывший глава Службы внешней разведки Олег Иващенко. Как сообщало украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в политических кругах, Зеленский инициировал кадровые перестановки в правительстве и спецслужбах, чтобы удержать власть, которая серьезно пошатнулась после скандала вокруг дела Миндича и отставки главы его офиса Андрея Ермака.