МО РФ показало позиции ВСУ севернее освобожденного Лукьяновского

Российские десантники наблюдают за обстановкой при помощи разведывательных БПЛА "Суперкам"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Ульяновские десантники продемонстрировали, как осуществляется объективный контроль позиций ВСУ в Запорожской области севернее освобожденного населенного пункта Лукьяновское. Соответствующие кадры показали в Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что десантники наблюдают за обстановкой при помощи разведывательных БПЛА "Суперкам", которые, несмотря на высоту полета до 5 км, обеспечивают передачу на пункт управления сверхчеткого изображения. Кроме того, благодаря широкому диапазону частот эти беспилотники устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы.

В Минобороны указали, что БПЛА "Суперкам" позволяют заблаговременно перед началом штурмовых действий выявить позиции ВСУ и их огневые точки, координаты которых передаются артиллерийским расчетам.