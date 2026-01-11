ВС РФ застигли ВСУ врасплох при атаке со стороны минного заграждения

Рядовой Али Хакиров обезвредил мины на узкой тропе и провел группу к укрепленной позиции противника

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские военные настигли врасплох подразделение ВСУ при атаке со стороны минного заграждения, которое разминировал рядовой Али Хакиров. О его подвиге рассказали в Минобороны России.

Стрелок-сапер штурмовой роты рядовой Хакиров в составе штурмовой группы получил задачу по уничтожению противника, занявшего оборону на укрепленных позициях в направлении наступления российских войск. Штурмовая группа скрытно выдвинулась в направлении позиций украинских боевиков. Хакиров, следуя в головном дозоре, обнаружил минно-взрывное заграждение на маршруте движения группы.

"Подав сигнал группе, Али приступил к разминированию. Оперативно обезвредив мины на узкой тропе, провел группу к укрепленной позиции противника. Украинские боевики, не ожидавшие атаки со стороны минного заграждения, были застигнуты врасплох", - сказали там. Отмечается, что в результате штурма ВСУ понесли потери в живой силе и отступили. Штурмовики ВС РФ заняли укрепленные позиции и держали оборону, обеспечив дальнейшее продвижение войск на одном из тактических направлений

Опыт и навыки Хакирова позволили не допустить потерь среди российской штурмовой группы и обеспечить захват укрепленного рубежа противника для развития наступления российских войск, отметили в ведомстве.

Также в МО РФ рассказали о подвиге механика-водителя гаубичной самоходной артиллерийской установки рядового Степана Лопатина. В ходе движения на огневые позиции расчет, в составе которого выполняет задачи Лопатин, подвергся атаке БПЛА противника.

"Первым приближение дронов обнаружил рядовой Лопатин. Он оперативно занял огневой рубеж и метким огнем уничтожил два дрона. Убедившись, что угроза устранена, расчет оперативно вывел самоходную гаубицу на подготовленный огневой рубеж", - сообщили в Минобороны. Артиллеристы подавили огнем вражеское орудие и точным выстрелом уничтожили группу ВСУ, обеспечив продвижение российских штурмовиков в глубину обороны противника, добавили там.