ВС РФ за новогодние каникулы освободили шесть населенных пунктов

Это Зеленое, Белогорье, Грабовское, Подолы, Братское и Бондарное

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие в зоне СВО освободили за новогодние каникулы с 31 декабря по 11 января шесть населенных пунктов. Это следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны России.

В Запорожской области бойцами "Востока" и "Днепра" освобождены два населенных пункта - Зеленое и Белогорье. Взяты под контроль по одному населенному пункту в Сумской области - Грабовское (группировка "Север"), Харьковской области - Подолы ("Запад"), Днепропетровской - Братское ("Восток") и в ДНР - Бондарное (Южная группировка).

29 декабря начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские войска за год освободили на тот момент 334 населенных пункта, под контроль перешло свыше 6,6 тыс. квадратных километров территории. Декабрь, по словам главы Минобороны РФ Андрея Белоусова - стал рекордным месяцем в году по темпам продвижения ВС РФ.