В России разрабатывают стратосферный беспилотник-истребитель "Хищник"

Многофункциональная платформа будет способна подниматься на высоту до 15 км, рассказал генеральный директор компании-разработчика "Герон" Владимир Табунов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Стратосферная беспилотная многофункциональная платформа "Хищник", разрабатываемая в России, будет способна подниматься на высоту до 15 км. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании-разработчика "Герон" Владимир Табунов.

"Хищник" - перспективный беспилотник для длительных миссий на большой высоте, способный частично заменить отдельные функции спутниковых и наземных систем. Платформа подходит для коммерческого, научного и оборонного применения. Ключевые характеристики "Хищника": максимальная скорость - до 550 км/ч, максимальная дальность полета - до 12 тыс. км, рабочая высота - до 15 тыс. м, полезная нагрузка - до 500 кг. Внедрены вертикальный взлет и посадка, режим висения", - подчеркнул Табунов.

При разработке беспилотника использовалась технология "монокрыло", которая обеспечивает возможность увеличения скорости полета и массы полезной нагрузки, а также делает технику более незаметной для противника. В "Хищник" интегрирован искусственный интеллект, а также режим 3D-сканирования пространства.

Табунов обратил внимание на то, что разрабатываемый беспилотник сможет решать задачи, связанные с освоением околокосмического пространства. "При разработке "Хищника" внедрены решения, которые, по нашей оценке, способны дать существенный технологический эффект для научно-технического прогресса и решения задач, связанных с освоением околокосмического пространства", - пояснил он.