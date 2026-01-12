ВСУ потеряли за сутки от действий Южной группировки войск 46 блиндажей

Российские военные также уничтожили семь робототехнических комплексов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Южная группировка войск поразила 46 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, а также 7 робототехнических комплексов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены пять антенн связи и терминал связи Starlink, семь робототехнических комплексов. Поражено 46 блиндажей и укрытий с личным составом ВСУ, сбито 7 беспилотников противника", - сказал Астафьев.