Группировка "Восток" за сутки уничтожила девять пунктов управления БПЛА ВСУ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" станцию спутниковой связи Starlink и девять пунктов управления беспилотниками. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, более 290 военнослужащих, 18 автомобилей, 2 склада материальных средств, станцию спутниковой связи Starlink и 9 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.