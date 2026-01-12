Бойцы ВС РФ уничтожили за сутки 8 наземных роботов и 53 квадрокоптера ВСУ

Также противник потерял от действий группировки "Запад" два терминала Starlink и шесть минометов, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за минувшие сутки уничтожили восемь наземных робототехнических комплексов, 53 боевых квадрокоптера, а также два терминала Starlink и шесть минометов противника. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

"Военнослужащие группировки войск "Запад", в том числе войсками беспилотных систем, за сутки уничтожили до 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины <…>, 15 автомобилей, шесть минометов и восемь наземных робототехнических комплексов. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 17 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 53 боевых квадрокоптера", - сказал он.

Бигма также добавил, что выявлены и уничтожены 35 пунктов управления БПЛА и две станции спутниковой связи Starlink.