Группировка "Восток" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожье

Противник также потерял несколько опорных позиций с живой силой

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" нанесли удары по укрепленным позициям ВСУ в Запорожской области, уничтожив заглубленный командный пункт операторов беспилотников и несколько опорных пунктов с живой силой. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет ТОС "Солнцепек" группировки "Восток" уничтожил укрепленный пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области", - говорится в сообщении военного ведомства.

В министерстве уточнили, что тяжелые огнеметные системы (ТОС) были применены для разрушения глубоких бетонных укрытий, в которых противник оборудовал объект.

Кроме того, операторы ударных беспилотников группировки ликвидировали долговременные укрепленные позиции противника. "Расчеты БПЛА "Молния-2" войск беспилотных систем группировки "Восток" уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в Запорожской области", - добавили в МО РФ.

По данным Минобороны, в ходе разведки линии фронта с помощью средств беспилотной авиации были установлены точные координаты долговременных укрепленных позиций противника. После доразведки целей расчеты ударных БПЛА "Молния-2" группировки нанесли огневое поражение выявленным объектам. Сопровождение целей разведывательным расчетом БПЛА в режиме реального времени позволило операторам направить дроны-камикадзе непосредственно в опорные пункты и входы в блиндажи, исключив возможность укрытия живой силы ВСУ. В ведомстве указали, что ликвидация огневых точек создала условия для продвижения российских штурмовых подразделений.