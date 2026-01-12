Артиллеристы РФ за неделю уничтожили более 110 целей, в том числе "Краснополем"

Российские бойцы били по технике, пунктам управления и живой силе

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Север" за неделю боевых действий уничтожили, в том числе с применением корректируемого боеприпаса "Краснополь", свыше 110 объектов в Сумской и Харьковской областях, включая технику, пункты управления и живую силу. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Более 110 объектов ВСУ уничтожили артиллеристы группировки войск "Север" за прошедшую неделю. <…> Свыше 10 целей были поражены с применением корректируемого боеприпаса "Краснополь", - говорится в сообщении ведомства.

Там также рассказали, что операторы беспилотных систем группировки нанесли точечные удары по выявленным объектам в Сумской области. В результате уничтожены пикап, квадроцикл, средства связи и личный состав подразделений ВСУ в замаскированных блиндажах. По данным Минобороны, это позволило пресечь попытки ротации и нарушить логистику противника.

Огневая работа артиллерии и беспилотников, как отметили в министерстве, обеспечивает продвижение российских штурмовых групп по всей линии боевого соприкосновения.