Артиллеристы группировки "Днепр" уничтожили склад боеприпасов ВСУ под Ореховом

Российские бойцы ударили по позиции противника в темное время суток

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С" из состава группировки войск "Днепр" уничтожил полевой склад боеприпасов ВСУ в районе города Орехова на запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчет САУ "Гиацинт-С" группировки войск "Днепр" уничтожил полевой склад боеприпасов противника вблизи города Орехова Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве уточнили, что в ходе боевой работы разведка обнаружила склад боеприпасов противника. После подтверждения данных координаты цели были немедленно переданы на командный пункт артиллерии. Расчет самоходной гаубицы, действуя в темное время суток, оперативно развернулся на огневой позиции и точным огневым налетом поразил объект противника. Детонация боеприпасов на цели была зафиксирована расчетом беспилотных систем.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что слаженные действия артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр", которые ведут контрбатарейную борьбу и наносят удары по объектам военной инфраструктуры, позволяют причинить противнику значительный урон.