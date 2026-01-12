Дроны группировки войск "Центр" уничтожили технику ВСУ под Красноармейском
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" нанесли удары по объектам противника на красноармейском направлении, уничтожив технику, пункты дислокации и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Расчеты войск беспилотных систем в составе соединения специального назначения группировки войск "Центр" выявили и уничтожили технику противника на красноармейском направлении специальной военной операции", - следует из сообщения.
В ведомстве добавили, что в ходе боевой работы операторы БПЛА организовали засады на маршрутах передвижения противника и с применением ударных FPV-дронов оперативно уничтожили его автомобильную технику, наземные роботизированные комплексы и боевые бронированные машины.
Кроме того, операторы 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки ликвидировали пункты временной дислокации и огневые точки ВСУ. Цели были выявлены с помощью воздушной разведки в заброшенных постройках и поражены ударными дронами.
Поражение всех целей, как уточнили в Минобороны, подтверждено данными объективного контроля в режиме реального времени.