Дроны группировки войск "Центр" уничтожили технику ВСУ под Красноармейском

Противник также потерял пункты дислокации и живую силу

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем группировки войск "Центр" нанесли удары по объектам противника на красноармейском направлении, уничтожив технику, пункты дислокации и живую силу ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Расчеты войск беспилотных систем в составе соединения специального назначения группировки войск "Центр" выявили и уничтожили технику противника на красноармейском направлении специальной военной операции", - следует из сообщения.

В ведомстве добавили, что в ходе боевой работы операторы БПЛА организовали засады на маршрутах передвижения противника и с применением ударных FPV-дронов оперативно уничтожили его автомобильную технику, наземные роботизированные комплексы и боевые бронированные машины.

Кроме того, операторы 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты группировки ликвидировали пункты временной дислокации и огневые точки ВСУ. Цели были выявлены с помощью воздушной разведки в заброшенных постройках и поражены ударными дронами.

Поражение всех целей, как уточнили в Минобороны, подтверждено данными объективного контроля в режиме реального времени.