Южная группировка уничтожила технику и пункты управления БПЛА ВСУ в ДНР

Российские бойцы также пресекли несколько попыток ротации и снабжения противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Юг" уничтожили технику, пункт управления БПЛА и живую силу, а также пресекли несколько попыток ротации и снабжения ВСУ на константиновском и северском направлениях ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторами войск беспилотных систем Южной группировки войск в жилой застройке н. п. Новоселовка на константиновском направлении ДНР уничтожена боевая бронированная машина "Козак" и пресечены четыре попытки ротации личного состава и подвоза снабжения подразделениями Вооруженных сил Украины с использованием автомобилей типа пикап", - говорится в сообщении ведомства.

В результате работы операторов беспилотников на константиновском направлении потери ВСУ, по данным Минобороны, составили до пяти единиц автомобильной техники и до десяти военнослужащих убитыми и ранеными.

На северском направлении артиллеристы 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки точным огнем из орудия Д-30 уничтожили пункт управления беспилотниками противника и группу личного состава ВСУ на опорном пункте. Координаты целей были получены от оператора разведывательного БПЛА.