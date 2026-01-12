Артиллеристы ВС РФ уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ в Харьковской области

После выполнения задачи расчет САУ оперативно сменил позицию для защиты от возможного ответного огня противника

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Мальва" группировки войск "Запад" уничтожил замаскированный опорный пункт с пехотой ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На кадрах расчет новейшей самоходной артиллерийской установки "Мальва" 27-й отдельной мотострелковой бригады 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" нанес удар и уничтожил замаскированный опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне проведения СВО в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после выполнения задачи расчет САУ оперативно сменил позицию для защиты от возможного ответного огня противника.