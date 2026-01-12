Операторы FPV-дронов уничтожили технику и средства связи ВСУ в Сумской области

Военнослужащие группировки "Север" ударили по замаскированным блиндажам с солдатами противника с помощью беспилотников

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" уничтожили технику, средства связи и замаскированные блиндажи вместе с солдатами ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательной работы расчетами разведывательных БПЛА войск беспилотных систем в составе группировки "Север" были обнаружены различная военная техника и скопления живой силы противника в Сумской области. Оперативная информация о местоположении врага была передана на командный пункт. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на противника", - рассказали в ведомстве.

Там отметили, что на кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, наблюдаются точные попадания FPV-дронов и уничтожение пикапа в движении, квадроцикла, средств связи и личного состава подразделений ВСУ в замаскированных блиндажах.

В Минобороны РФ подчеркнули, что тем самым были пресечены попытки провести ротацию личного состава, уничтожены средства управления и логистики боевиков ВСУ.