ВС РФ уничтожили подкрепление для заблокированных сил ВСУ в Купянске-Узловом

Противник потерял две бронемашины, два пикапа и пехоту

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск "Запад" уничтожили две бронемашины, два пикапа и пехоту при попытке прорыва к подразделениям ВСУ, заблокированным в населенном пункте Купянск-Узловой Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие войск беспилотных систем в составе 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Запад" с помощью БПЛА продолжают уничтожение формирований ВСУ, блокированных на левом берегу Оскола в Купянском районе Харьковской области. <…> На кадрах объективного контроля - прямые попадания FPV-дронов по двум американским бронеавтомобилям HMMWV и двум пикапам, пытавшимся доставить личный состав, провизию и боеприпасы к боевикам, блокированным в районе населенного пункта Купянск-Узловой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства воздушной разведки в режиме реального времени зафиксировали уничтожение всех целей.