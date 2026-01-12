При попытке установки флага Украины под Добропольем уничтожена группа солдат ВСУ

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, солдатам поставили задачу снять этот процесс на видео

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Группа солдат 106-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ уничтожена у села Доброполье Запорожской области при попытке войти в населенный пункт, чтобы установить флаг Украины. Как рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский, солдатам была поставлена задача снять процесс на видео.

"Противнику была поставлена задача снять на видео установку украинского флага в селе Доброполье в Запорожской области. У населенного пункта группу засекли и уничтожили", - сказал Кимаковский.

Киев регулярно использует интернет для "медиапобед" и часто проводит акции по установке флагов в населенных пунктах, которые на самом деле не подконтрольны ВСУ. К примеру, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ для обозначения якобы присутствия в Купянске Харьковской области предприняли безуспешную попытку установки с помощью БПЛА флага на здании горадминистрации. А в декабре 2025 года, как сообщали силовики, 425-й отдельный штурмовой полк "Скала" ВСУ выложил в соцсети сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, где вместо российского триколора в Красноармейске военнослужащие в руках держали флаг Украины.