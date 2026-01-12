Дроны ВС РФ держат под контролем трассы на Славянск, Дружковку и Краматорск
Редакция сайта ТАСС
05:59
ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Трассы на подконтрольные Киеву Славянск, Дружковку и Краматорск оказались под контролем российских дронов, рассказал ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Трассы на Дружковку, Краматорск и Славянск оказались в зоне огневого контроля наших дронов", - сказал Кимаковский.
Он добавил, что в зоне поражения находится большая часть подъездных путей к этим городам.