Военная операция на Украине. Онлайн

Похищения украинских военнослужащих из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка были одобрены Владимиром Зеленским, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.
ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.
Основные события 13 января - в онлайн-трансляции ТАСС.
21:58
Владимир Зеленский выдвигает абсурдные условия, которые не учитывают реальность, тем самым обнуляя предложения США по урегулированию конфликта на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
21:09
ВСУ за прошедшие сутки три раза атаковали территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.
21:06
Рядовой Александр Алтунин, несмотря на ранение, отразил несколько атак украинских военных и не допустил их прорыва, сообщили в Минобороны.