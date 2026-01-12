ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине. Онлайн

Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:58
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

Похищения украинских военнослужащих из смежных подразделений боевиками 225-го отдельного штурмового полка были одобрены Владимиром Зеленским, рассказали ТАСС в российских силовых структурах.

ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали движущийся автомобиль в Брянской области, погиб мирный житель, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

Основные события 13 января - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:58

Владимир Зеленский выдвигает абсурдные условия, которые не учитывают реальность, тем самым обнуляя предложения США по урегулированию конфликта на Украине, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

21:09

ВСУ за прошедшие сутки три раза атаковали территорию ДНР, выпустив четыре боеприпаса, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства республики.

21:06

Рядовой Александр Алтунин, несмотря на ранение, отразил несколько атак украинских военных и не допустил их прорыва, сообщили в Минобороны.

