Над Ростовской областью сбили шесть украинских БПЛА

Они были самолетного типа

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией Ростовской области, сообщили в Минобороны РФ.

"12 января в период с 07:00 мск до 08:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Ростовской области", - сообщили в военном ведомстве.

Губернатор региона Юрий Слюсарь в свою очередь сообщил, что с вечера 11 января беспилотники были перехвачены в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет.

"С вечера воскресенья в Ростовской области перехвачены и уничтожены БПЛА в Каменске, Аксайском, Белокалитвинском, Кашарском и Миллеровском районах. Пострадавших среди людей нет", - написал он в своем Telegram-канале. Информация о последствиях на земле уточняется.