ТАСС: потеря Белогорья затруднит оборону ВСУ на подступах к Запорожью
МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Потеря ВСУ населенного пункта Белогорье Запорожской области уменьшит оборонительный потенциал украинских войск у города Запорожье. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
11 января 2026 года Минобороны России сообщило об освобождении Белогорья группировкой войск "Днепр".
"Белогорье играло важную роль в системе обороны противника на запорожском направлении. Его взятие открывает российским войскам оперативный путь для развития наступления в сторону одного из ключевых узлов обороны ВСУ - города Орехов. Потеря этого укрепрайона может серьезно затруднить способность противника выстраивать устойчивую оборону на подступах к Запорожью", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что важную роль в освобождении населенного пункта сыграли подразделения БПЛА ВС РФ. По его словам, расчеты беспилотников сорвали ротацию противника за несколько дней до штурма, что значительно упростило работу российским военнослужащим "на земле".