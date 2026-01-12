ТАСС: потеря Белогорья затруднит оборону ВСУ на подступах к Запорожью

Взятие этого населенного пункта открывает ВС РФ оперативный путь для развития наступления в сторону города Орехова, который является одним из ключевых узлов обороны Киева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Потеря ВСУ населенного пункта Белогорье Запорожской области уменьшит оборонительный потенциал украинских войск у города Запорожье. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

11 января 2026 года Минобороны России сообщило об освобождении Белогорья группировкой войск "Днепр".

"Белогорье играло важную роль в системе обороны противника на запорожском направлении. Его взятие открывает российским войскам оперативный путь для развития наступления в сторону одного из ключевых узлов обороны ВСУ - города Орехов. Потеря этого укрепрайона может серьезно затруднить способность противника выстраивать устойчивую оборону на подступах к Запорожью", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что важную роль в освобождении населенного пункта сыграли подразделения БПЛА ВС РФ. По его словам, расчеты беспилотников сорвали ротацию противника за несколько дней до штурма, что значительно упростило работу российским военнослужащим "на земле".