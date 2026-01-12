Пушилин констатировал улучшение позиций в направлении Святогорска

Глава ДНР Денис Пушилин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций в направлении Святогорска. Об этом глава региона рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Видим улучшение позиций в направлении Святогорска, улучшение позиций в районе Дробышева", - сказал Пушилин.

Аналогичная ситуация, как уточнил Пушилин, складывается в окрестностях Красного Лимана и Северска.