ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяАрмия и ОПКВоенная операция на Украине

Пушилин констатировал улучшение позиций в направлении Святогорска

Аналогичная ситуация, как уточнил глава ДНР, складывается в окрестностях Красного Лимана и Северска
Редакция сайта ТАСС
06:45

Глава ДНР Денис Пушилин

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций в направлении Святогорска. Об этом глава региона рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Видим улучшение позиций в направлении Святогорска, улучшение позиций в районе Дробышева", - сказал Пушилин.

Аналогичная ситуация, как уточнил Пушилин, складывается в окрестностях Красного Лимана и Северска. 

РоссияПушилин, Денис ВладимировичВоенная операция на Украине