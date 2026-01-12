Пушилин констатировал улучшение позиций в направлении Святогорска
06:45
ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций в направлении Святогорска. Об этом глава региона рассказал в эфире телеканала "Россия-24".
"Видим улучшение позиций в направлении Святогорска, улучшение позиций в районе Дробышева", - сказал Пушилин.
Аналогичная ситуация, как уточнил Пушилин, складывается в окрестностях Красного Лимана и Северска.