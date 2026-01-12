Пушилин сообщил о широком охвате ВС РФ Константиновки

Глава ДНР заявил об успехах российских военных на этом направлении

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о "широком охвате" российскими войсками Константиновки. Как уточнил глава региона в эфире телеканала "Россия-24", на юго-востоке города ВС РФ улучшили тактические позиции.

"Константиновское направление мы также видим, широкий охват. Мы видим, что есть определенного рода успехи на юго-восточной части Константиновки", - сказал Пушилин.