Пушилин сообщил о широком охвате ВС РФ Константиновки
Редакция сайта ТАСС
06:45
ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о "широком охвате" российскими войсками Константиновки. Как уточнил глава региона в эфире телеканала "Россия-24", на юго-востоке города ВС РФ улучшили тактические позиции.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Константиновское направление мы также видим, широкий охват. Мы видим, что есть определенного рода успехи на юго-восточной части Константиновки", - сказал Пушилин.