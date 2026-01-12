Пушилин: ВСУ в новогодние праздники пытались бить по энергоинфраструктуре ДНР
Редакция сайта ТАСС
06:52
ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в новогодние праздники не оставляли попыток нанести ущерб критической инфраструктуре и объектам энергетики Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Новогодние праздники в Донецкой Народной Республике отмечались, но, конечно, противник здесь не оставлял попыток нанести ущерб и критической инфраструктуре, и были попытки бить по энергетике", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
По словам главы региона, комплексом РЭБ "Купол Донбасса" за период новогодних выходных было предотвращено около 250 атак ВСУ, большинство из которых приходилось на Донецкую агломерацию и Горловку.