Пушилин: ВСУ в новогодние праздники пытались бить по энергоинфраструктуре ДНР

По словам главы региона, комплекс РЭБ "Купол Донбасса" за этот период предотвратил около 250 атак Украины

Редакция сайта ТАСС

Глава ДНР Денис Пушилин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в новогодние праздники не оставляли попыток нанести ущерб критической инфраструктуре и объектам энергетики Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Новогодние праздники в Донецкой Народной Республике отмечались, но, конечно, противник здесь не оставлял попыток нанести ущерб и критической инфраструктуре, и были попытки бить по энергетике", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам главы региона, комплексом РЭБ "Купол Донбасса" за период новогодних выходных было предотвращено около 250 атак ВСУ, большинство из которых приходилось на Донецкую агломерацию и Горловку.