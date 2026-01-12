В Севастополе флот проведет учения

В городе будут слышны неоднократные взрывы, сообщил губернатор Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) в районе центральной бухты Севастополя 12 января, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 22:00 [мск] в районе Северного и Южного молов каждые 40-50 минут флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с ПДСС. Запланировано гранатометание и реактивное бомбометание", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что будут слышны неоднократные взрывы.