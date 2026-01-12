ВСУ ударили по Макеевке из РСЗО HIMARS

Повреждены торговые объекты, кафе, складские помещения и семь автомобилей

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 12 января. /ТАСС/. ВСУ утром ударили из РСЗО HIMARS по Макеевке в ДНР, пострадавших нет, сообщили в управлении администрации главы и правительства региона по документированию военных преступлений Украины.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"Специалисты управления по вопросам документирования военных преступлений Украины подтвердили факт атаки высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS в Червоногвардейском районе Макеевки. Задокументированы повреждения торговых объектов, кафе, складских помещений и семи автомобилей по улице Вокзальной", - сообщается в Telegram-канале управления.

Отмечается, что удар был нанесен в 04:45 мск.