ВС РФ уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ у Северска

Также военнослужащие Южной группировки войск ликвидировали наблюдательный пункт с живой силой противника

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск уничтожил пункт управления беспилотниками и наблюдательный пункт с живой силой противника на северском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Обеспечивая огневую поддержку наступающим подразделениям в районе Северска, артиллеристы Южной группировки войск в ходе боевой работы выявили наблюдательный пункт с живой силой <…>, пункт управления и запуска беспилотников противника. Точным попаданием все цели были уничтожены", - говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве проинформировали, что операторами беспилотных систем были обнаружены и уничтожены боевая бронированная машина американского производства и автомобиль ВСУ в районе Константиновки.